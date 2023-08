Toronto Atp: Murray si ritira, Sinner ai quarti di finale

Jannik Sinner conquista l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Toronto grazie al forfait di Andy Murray. Il britannico, infatti, ha deciso di non scendere in campo per un infortunio. "Non riesco a giocare questa sera - ha detto il 36enne in un breve intervento in campo salutando i tifosi sugli spalti -. Mi sento di aver deluso il pubblico. Raramente mi sono trovato in una situazione simile nella mia carriera. Mi sento malissimo, è uno schifo". Ai quarti di finale Sinner, testa di serie numero 7 del torneo, affronterà il francese Gael Monfils.