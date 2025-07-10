Tornano le pale del Moulin Rouge, crollate oltre un anno fa

Quattordici mesi dopo l'incidente che ne provocò il crollo, le celebri pale del Moulin Rouge tornano questa sera a girare, riprendendo la tradizione di oltre 135 anni diventata uno dei simboli del turismo a Parigi. Alle 22:45, le pale del mulino, di un diametro di oltre 12 metri, riprenderanno a muoversi sullo sfondo del cielo della Ville Lumière grazie ad un motore elettrico nuovo e realizzato su misura per il celebre cabaret parigino.

Per l'occasione, la troupe del Moulin Rouge metterà in scena in strada, davanti al celebre ingresso di Pigalle, una serie di coreografie in costumi di piume rosse, per celebrare il ritorno delle pale.

Il 25 aprile 2024, il cabaret immortalato in un celebre quadro del pittore Toulouse-Lautrec, si era risvegliato al mattino senza le pale, cadute nella notte senza provocare feriti, a causa di un cedimento a livello dell'asse centrale del mulino. Fu uno shock per i turisti ma anche per gli abitanti del quartiere, anche perché nella loro caduta le pale trascinarono a terra le prime tre lettere del nome del cabaret della Butte Montmartre.