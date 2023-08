Torna a Trieste lo scettro di Carlotta del Belgio

Lo scettro dell'imperatrice Carlotta del Belgio, imperatrice del Messico, di cui si erano perse le tracce, torna al Castello di Miramare. La Fondazione CRTrieste l'ha acquisito a un'asta al Principato di Monaco che lo conferirà in comodato al Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare per esporlo al pubblico. Lo scettro - acquistato per 120 mila euro - è d'oro 22 carati, con diamanti, rubini e smeraldi. Il dg Musei del Ministero della Cultura, Massimo Osanna, parla di "inedito e insperato acquisto" che accresce "la fama e la ricchezza di musei come il Castello di Miramare" e consegna "ai posteri un patrimonio storico".