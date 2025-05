Tommaso Foti: Necessaria una legge nazionale per i mandati dei governatori

"A noi pare che avere una legge nazionale" per le Regioni ordinarie e quelle a statuto speciale "sia la strada maestra". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti, rispondendo ai giornalisti sulla questione del limite ai mandati dei governatori. "Non a caso - ha aggiunto - è stata chiesto alla Corte costituzionale se possano essere direttamente le Regioni e le Province autonome a poter decidere o occorra una legge nazionale".