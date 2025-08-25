Tomasi candidato in Toscana per il centrodestra

Alessandro Tomasi è il candidato Presidente della Regione Toscana per il centrodestra. Lo riporta una nota dopo la riunione odierna dei vertici regionali dei partiti della coalizione per le Regionali.

"La coalizione, composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, ha indicato in maniera unanime e convinta il nome di Alessandro Tomasi come candidato alla presidenza della Regione Toscana - si legge - Alla riunione, che ha sancito la sintesi di un lavoro proficuo avviato da tempo, hanno preso parte il vicecoordinatore regionale di FdI e deputato Francesco Michelotti, il sottosegretario Patrizio La Pietra, il coordinatore della Lega Luca Baroncini, l'eurodeputato Roberto Vannacci, il coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella e il deputato di Noi Moderati Alessandro Colucci col suo vice Luca Briziarelli".

Il centrodestra, si spiega, "si presenta come un'alternativa forte e credibile, pronto a governare la Toscana con la stessa efficacia e buon senso che già dimostra in tanti capoluoghi e città importanti della regione, dove i nostri amministratori sono apprezzati e riconfermati. Siamo una coalizione che ha lavorato con profitto, dimostrando di saper costruire e non solo protestare" e "di fronte al caos di un centrosinistra diviso e aggrappato a fragili accordi di potere con il M5s, il centrodestra risponde con compattezza, coesione e una visione chiara per il futuro".

Ora manca solo la 'bollinatura' dei leader nazionali.