Tom Cruise a Cannes: Mission: Impossible - The Final Reckoning fuori concorso

Tom Cruise torna a Cannes. Il festival ha reso ufficiale la notizia che il film Mission: Impossible - The Final Reckoning sarà presentato fuori concorso al Grand Théâtre Lumière mercoledì 14 maggio. Con il suo protagonista e produttore Tom Cruise insieme al regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie, e al cast accompagneranno il film. E' la terza volta della star hollywoodiana sulla Croisette: la prima nel 1992, per la premiere di Far and Away di Ron Howard e poi nel 2022 per la premiere di Top Gun: Maverick.