Tokyo, Borsa apre in rialzo (+0,75%) La Borsa di Tokyo avvia la seduta in aumento, con l'indice Nikkei che segna un +0,75%. Gli acquisti si concentrano sul settore tecnologia, dopo il consolidamento del listino Nasdaq e le aspettative di una pausa della stretta monetaria della Fed. Yen in pausa di rivalutazione sul dollaro a 146,70, ed è poco variato a 157,60 sull'euro.