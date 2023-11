Tokyo, apertura in rialzo dello 0,29%

La Borsa di Tokyo ha iniziato la prima seduta della settimana con un leggero rialzo, sostenuto dalla debolezza dello yen, in attesa delle nuove indicazioni macroeconomiche di questa settimana, come l'inflazione in Giappone e l'attività manifatturiera in Cina. All'apertura, l'indice di riferimento Nikkei si è attestato vicino ai massimi degli ultimi 33 anni, con un progresso dello 0,29% a quota 33.721,57, aggiungendo 96 punti. Sul mercato valutario, la divisa nipponica ha ripreso la sua fase di debolezza rispetto al dollaro a 149,50, e rispetto all'euro a 163,50.