Tokyo, Apertura in lieve rialzo (+0,23%) La Borsa di Tokyo apre in leggero rialzo, sostenuta da un mercato azionario USA in accelerazione, da tassi di interesse più bassi e da prezzi del petrolio in calo. Il Nikkei segna +0,23% a 31.819,94, con un aumento di 73 punti. Lo yen si indebolisce su dollaro e euro a 148,50 e 157,50.