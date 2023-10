Tokyo, apertura in calo (-1,06%) a Borsa

La Borsa di Tokyo ha iniziato la prima seduta della settimana in calo, seguendo la chiusura mista del mercato azionario statunitense, in attesa dell'inizio della stagione delle trimestrali in Giappone e dell'esito della riunione della Banca Centrale del Giappone (BOJ) in materia di politica monetaria. All'apertura, l'indice Nikkei ha registrato un calo dell'1,06%, attestandosi a quota 30.661,18, con una perdita di 328 punti. Sul mercato valutario, lo yen è rimasto pressoché invariato rispetto al dollaro a 149,70 ed è stabile a 158,10 nei confronti dell'euro.