Tokyo, apertura in calo (-0,43%) su Borsa

La Borsa di Tokyo ha iniziato gli scambi in territorio negativo, a seguito della chiusura in calo degli indici azionari statunitensi e dei segnali che arrivano dalla Federal Reserve circa un'ulteriore stretta monetaria entro la fine dell'anno per contrastare l'aumento dell'inflazione. Al momento dell'apertura delle contrattazioni, il listino di riferimento Nikkei ha registrato un calo dello 0,43%, attestandosi a quota 32.882,26, con una perdita di 141 punti. Sul mercato delle valute, la prospettiva di un possibile rialzo dei tassi di interesse Usa ha influenzato la debolezza dello yen, che si è attestato a 148,30 rispetto al dollaro e poco sotto a quota 158 rispetto all'euro.