Todde, 'ora su autonomia il Governo si fermi'

"Siamo soddisfatti per l'ordinanza dalla Cassazione che conferma che questo referendum si può fare. Ora aspettiamo la pronuncia in merito della Corte Costituzionale. Il governo si fermi". Lo dice all'ANSA la governatrice sarda Alessandra Todde, sull'ok al referendum per l'abrogazione dell'autonomia differenziata. "La Sardegna ha combattuto in prima fila per difendere la sua specialità e per opporsi ad una legge iniqua che spacca l'Italia e aumenta le disuguaglianze. La Sardegna vuole avere l'opportunità di diventare locomotiva d'Italia e difenderà con le unghie e con i denti le risorse e le opportunità che gli spettano".