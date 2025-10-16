Giovedì 16 Ottobre 2025

Paolo Giacomin
Ultima oraTodde, 'nessuna scissione nel M5s e progetto rafforzato'
16 ott 2025
Todde, 'nessuna scissione nel M5s e progetto rafforzato'

'Col centrosinistra in tutte le elezioni regionali'

Niente acque agitate e il M5s non è destinato a scissioni, "abbiamo già dato": lo sottolinea ironicamente la presidente pentastellata della Regione Sardegna, Alessandra Todde, reduce dalla decisione della Consulta sulla decadenza e alla luce dei risultati alle regionali. L'ex vice presidente cinquestelle e unica governatrice del movimento in Italia, sostiene che "il progetto è paradossalmente rafforzato: noi abbiamo deciso a livello nazionale di riuscire ad andare insieme al resto del centrosinistra in tutte le regioni, Marche e Toscana, lo faremo in Puglia e ovviamente in Campania e quel che conta è il progetto che si costruisce".

