Gli italiani e la Brexit
15 ott 2025
Todde, 'Consulta si è espressa, avanti a testa alta

Governatrice sarda, pronuncia su decadenza non prevista da legge

Governatrice sarda, pronuncia su decadenza non prevista da legge

Governatrice sarda, pronuncia su decadenza non prevista da legge

"Ho appreso da Bruxelles la notizia della sentenza della Corte Costituzionale mentre presiedevo il Forum delle regioni insulari europee. La Consulta ha riconosciuto che il Collegio di garanzia elettorale ha esorbitato dai propri poteri, pronunciandosi sulla mia decadenza in ipotesi non previste dalla legge come cause di ineleggibilità e ha quindi menomato le attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione Sardegna. In parole semplici, la Corte ha affermato che non spettava né allo Stato, né al Collegio di garanzia dichiarare la mia decadenza né che vi erano i presupposti per poterla dichiarare. Vado avanti a testa alta". Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde.

