Tiziano Ferro, il 24 ottobre esce il nuovo album Sono un grande

Il 24 ottobre uscirà "Sono un grande", il nuovo album di inediti di Tiziano Ferro, il primo su etichetta Sugar Music. Il cantautore torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Un nuovo Ferro, pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l'amore per la musica.

"Perché se non sono ancora morto… Sarà per caso, sarà per torto, oppure sarà perché sono un grande… e non me ne sono mai accorto!", canta Tiziano nel brano che dà il titolo al disco e che lui racconta così: "Sono un grande è il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita, la consapevolezza che se sono riuscito a superare tutte le tempeste è perché forse qualcosa di buono l'ho fatto e un futuro felice me lo merito".

Sono un grande contiene anche il singolo Cuore Rotto, che per la seconda settimana consecutiva si è piazzato in vetta alla classifica dei brani più programmati dalle radio italiane e in tutte le classifiche di Earone.

L'annuncio del ritorno live con Stadi26 ha portato già alla vendita di oltre 200.000 biglietti e al raddoppio degli appuntamenti allo Stadio San Siro di Milano (7 e 10 giugno) e allo Stadio Olimpico di Roma (27 e 28 giugno). Queste le date: 30 maggio Lignano, 6 e 7 giugno Milano, 10 giugno Torino, 14 giugno Bologna, 18 giugno Padova, 23 giugno Napoli, 27 e 28 giugno Roma, 3 luglio Ancona, 8 luglio Bari, 12 luglio Messina.