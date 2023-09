Tiziano Ferro e Victor Allen si separano, 'Pensiamo ai figli'

Come sempre, che sia gioia o dolore, vi racconto la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo ho iniziato una dolorosa separazione da Victor. L'ho affrontata in silenzio, cercando di preservare la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è rivolta alla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. Con questo post sui social, Tiziano Ferro ha annunciato ai fan che sta divorziando dal marito Victor Allen, con cui è sposato dal 2019. Il cantante ha poi aggiunto, lasciando trasparire la sua preoccupazione: "In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia. Voi lo sapete: ho portato avanti un tour nonostante il parere contrario dei medici. Non avrei mai cancellato quei concerti. Questa volta, però, è diverso. Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità".