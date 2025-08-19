Lunedì 18 Agosto 2025

19 ago 2025
Tiro al bersaglio verso turisti dal balcone, denunciato a Stresa

Una decina di episodi, gettati anche bicchieri e pacco di riso

Dal balcone di casa ha scatenato in diverse occasioni un tiro al bersaglio verso turisti e passanti: questa l'accusa che ha portato un giovane residente a Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) ad essere denunciato dai carabinieri. Si ipotizza il reato di getto pericoloso di cose.

Sono una decina, tra luglio e agosto, gli episodi segnalati. Sulle persone piovevano bottiglie, bicchieri in vetro e, una volta, un pacco riso del peso di 1 kg. Una donna è rimasta colpita di striscio dai cocci di un contenitore mentre sedeva al dehor di un ristorante.

I carabinieri, insieme alla polizia locale, sono risaliti al presunto responsabile analizzando le immagini di un impianto di videosorveglianza.

