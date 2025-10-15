Martedì 14 Ottobre 2025

Innovazione per il presente

Paolo Giacomin
Innovazione per il presente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Filippo Turetta AppelloGiovanni CastellucciMeteo cicloneBtp Valore ottobre 2025Israele Italia
Acquista il giornale
Ultima oraTimes of Israel, 'mercoledì Hamas restituirà altri 4 corpi'
15 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Times of Israel, 'mercoledì Hamas restituirà altri 4 corpi'

Times of Israel, 'mercoledì Hamas restituirà altri 4 corpi'

Numero degli ostaggi restituiti salirebbe così a 12

Numero degli ostaggi restituiti salirebbe così a 12

Numero degli ostaggi restituiti salirebbe così a 12

Hamas ha informato i mediatori che mercoledì trasferirà in Israele altri quattro corpi di ostaggi deceduti. E' quanto riporta il Times of Israel citando come fonte "un diplomatico mediorientale". Con questi nuovi trasferimenti, il numero dei corpi degli ostaggi restituiti da Hamas salirebbe a 12, mentre altri 16 rimarrebbero nella Striscia di Gaza. Hamas ha affermato di aver bisogno di tempo per raggiungere tutti i corpi, poiché alcuni di essi si trovano sotto le macerie degli edifici e dei tunnel bombardati dall'esercito israeliano, mentre altri si trovano in aree sotto il controllo delle Idf.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OstaggiHamas