Kamala Harris presenterà il "suo piano per il paese" e parlerà di cambiamento climatico, del debito studentesco e di un'"economia delle opportunità". Lo ha detto Tim Walz offrendo quella che, a suo avviso, è un'anteprima del dibattito che andrà in onda fra poche ore. Dall'altra parte dello schermo ci sarà "un uomo di quasi 80 anni che si occupa solo di sé stesso e parla di vendetta", ha messo in evidenza Walz.