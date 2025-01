Tim valuta l'offerta da 700 milioni del Mef e Asterion per Sparkle

Il consiglio di amministrazione di Tim ha avviato un esame interlocutorio dell'offerta da 700 milioni presentata lo scorso ottobre dal Mef e dalla spagnola Asterion tramite la controllata Retelit per Sparkle. L'offerta, che dallo scorso 19 dicembre è diventata "vincolante", è valida fino al prossimo 27 gennaio. Per rispettare i tempi l'offerta sarà di nuovo al vaglio del consiglio di Tim il prossimo mercoledì 22 gennaio, per esprimere molto probabilmente la propria valutazione.

Il Mef partecipa all'offerta con il 70% e Retelit con il 30% per rilevare la società dei cavi sottomarini, primo fornitore di servizi internazionali in Italia e proprietaria in fibra ottica che si estende per oltre 600mila km attraverso Europa, Africa, Medio Oriente, America e Asia, con una presenza diretta in 32 paesi. Una dotazione, quest'ultima, che il governo ha definito più volte come "strategica".