Tim Scott, senatore afroamericano, lascia USA 2024

Tim Scott, l'unico Senatore afroamericano Repubblicano e l'unico candidato presidenziale afroamericano, ha annunciato a sorpresa di sospendere la sua campagna per la Casa Bianca. La sua decisione, che equivale praticamente a un ritiro, segue quella analoga dell'ex Vicepresidente Mike Pence e restringe il campo dei rivali Repubblicani, dove ora la lotta per il secondo posto dietro a Donald Trump è tra l'ex Ambasciatrice all'ONU Nikki Haley, in ascesa, e il Governatore della Florida Ron DeSantis, in calo.