Tim chiude in Borsa a +5,7%, atteso memorandum Kkr-Mef

Tim vola in Borsa sui rumors di un memorandum tra il Mef e Kkr in vista dell'offerta vincolante che il fonto statunitense presenterà per la Rete. Il memorandum segnerebbe l'impegno del ministero a sostenere l'operazione coinvolgendo F2i e lasciando spazio di rientrare a Cdp. A Piazza Affari il titolo ha chiuso con un rialzo del 5,7% a 0,27 euro.