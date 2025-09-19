Tim Burton e Monica Bellucci: “Abbiamo deciso di separarci”

Roma, 19 settembre 2025 – Il regista americano Tim Burton e l'attrice italiana Monica Bellucci hanno annunciato oggi la loro separazione, in un comunicato inviato all'Afp. "È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi", hanno dichiarato le due celebrità in una dichiarazione congiunta.

Un annuncio davvero inaspettato, visto che fino a pochi mesi fa sembravano più uniti e innamorati che mai. Addirittura, quest’estate l’attrice – intervistata dal magazine francese Marie Claire – aveva parlato di progetti futuri con l’ormai ex compagno e di coppia. “Mi piacciono questi continui scambi professionali, quando l’uno ispira l’altro. Ma è anche molto bello quando c’è ‘soltanto’ un rapporto di coppia. E oggi è questa la mia priorità”, aveva detto Monica Bellucci, ormai prossima ai 61 anni che compirà il 30 settembre.

Il regista di ‘Edward mani di forbice’ e Il mistero di Sleepy Hollow e l'attrice di ‘Mission Cleopatra’ e ‘Irréversible’ si erano incontrati al Festival Lumière di Lione nell'ottobre 2022, dove l'attrice gli ha conferito il Premio Lumière alla carriera. Da lì è nata una relazione che ha portato alla collaborazione artistica con il film ‘Beetlejuice’, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024. In questo lungometraggio – sequel di ‘Beetlejuice - Spiritello porcello’, commedia macabra di Tim Burton del 1988 – Monica Bellucci interpreta Delores, una malvagia creatura simile a Frankenstein determinata a vendicarsi del suo ex marito Beetlejuice (Michael Keaton). Il film è stato un successo al botteghino nordamericano, incassando quasi 300 milioni di dollari.