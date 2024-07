Tilt informatico, si riunisce Nucleo per la cybersicurezza

Nel primo pomeriggio, a quanto si apprende, dovrebbe riunirsi il Nucleo per la cybersicurezza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, allo scopo di valutare gli effetti causati dal disservizio informatico del software Crowdstrike che sta creando problemi a livello mondiale. Anche in Italia si stanno avvertendo criticità e l'Agenzia continua a fornire il suo supporto agli operatori coinvolti. Il Nucleo è un organismo presieduto dal direttore generale dell'Acn, Bruni Frattasi, ed è composto dal consigliere militare del premier, da un rappresentante rispettivamente di Dis, Aise ed Aisi e di ciascuno dei ministeri rappresentati nel Comitato interministeriale per la cybersicurezza e del Dipartimento della Protezione civile.