TikTok, impegnati a garantire la massima trasparenza

"TikTok è impegnata a garantire la massima trasparenza per la propria community", tuttavia "i requisiti che impongono una riduzione delle misure di protezione dei dati risultano in diretta contrapposizione con il Dsa e il Gdpr. Se non fosse possibile rispettare pienamente entrambi, invitiamo le autorità di regolamentazione a fornire indicazioni su come conciliare tali obblighi". Così il portavoce di TikTok a commento della decisione della Commissione che contesta la violazione da parte di TikTok dell'obbligo di garantire ai ricercatori un accesso adeguato ai dati pubblici ai sensi del Dsa.