Tifosi Celtic sventolano bandiera Palestina sugli spalti

I tifosi del Celtic facenti parte della 'Green Brigade', gruppo fortemente politicizzato e da anni sostenitore della causa palestinese, hanno mantenuto la promessa e, nonostante gli appelli del club di non 'politicizzare' la partita di questa sera contro l'Atletico Madrid e di "pregare per la pace", hanno manifestato come avevano già fatto in occasione della sfida di campionato contro il Kilmarnock. Così i membri del gruppo sono entrati nello stadio vestiti di rosso, nero, bianco e verde e hanno esposto sugli spalti la bandiera della Palestina per ribadire ancora una volta da che parte stanno, nonostante i recenti avvenimenti. Prima della partita, lo stesso gruppo aveva annunciato che, fuori dal Celtic Park, avrebbe distribuito "migliaia di bandiere" della Palestina, nonostante la proibizione di portarle all'interno dello stadio. A causa delle bandiere e degli striscioni pro Palestina esposti dai suoi sostenitori in precedenti occasioni, il Celtic era già stato multato più volte dall'Uefa e ora, essendo recidivo, rischia sanzioni ancora più severe.