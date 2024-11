Tifosi aggrediti Amsterdam, manifestazioni vietate per 3 giorni

La città di Amsterdam ha vietato le manifestazioni per tre giorni dopo le violenze avvenute nella notte tra giovedì e venerdì contro i tifosi israeliani, che le autorità olandesi hanno condannato come antisemite: lo riporta la Cnn. La polizia olandese ha dichiarato di aver avviato una indagine su diversi incidenti avvenuti dopo la partita di calcio di Europa League di giovedì sera tra il Maccabi Tel Aviv e la squadra olandese Ajax. Secondo la sindaca della capitale, Femke Halsema, criminali in scooter hanno setacciato la città alla ricerca dei tifosi del Maccabi in attacchi "mordi e fuggi". Halsema ha commentato in una conferenza stampa tenuta ieri che questo "è un momento terribile per la nostra città... Mi vergogno molto del comportamento tenuto ieri sera".