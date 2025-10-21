Martedì 21 Ottobre 2025

Stop ai barbari della domenica

Matteo Massi
Stop ai barbari della domenica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sarkozy in carcereVertice Usa RussiaTifosi Napoli arrestatiManovra 2026Btp ValoreCambio ora
Acquista il giornale
Ultima oraTiene prigioniera in casa una donna per un mese, arrestato
21 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Tiene prigioniera in casa una donna per un mese, arrestato

Tiene prigioniera in casa una donna per un mese, arrestato

Adescata con annuncio per ricerca badante, abusata ripetutamente

Adescata con annuncio per ricerca badante, abusata ripetutamente

Adescata con annuncio per ricerca badante, abusata ripetutamente

I carabinieri di Palagonia (Catania) hanno arrestato in flagranza un 60enne accusato di sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti di una 44enne di origini romene. La vittima aveva risposto a un'inserzione pubblicata online sui social in cui si offriva un posto di lavoro da badante per anziani ed era andata a casa dell'indagato che aveva pubblicato l'annuncio per conoscere la persona da accudire e concordare i termini economici. L'uomo avrebbe però svelato che l'inserzione era un pretesto e avrebbe tenuto prigioniera la romena per un mese, violentandola ripetutamente.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaSequestro