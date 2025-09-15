Lunedì 15 Settembre 2025

Davide Nitrosi
15 set 2025
The Pitt, Adolescence e The Studio trionfano agli Emmy 2025

Serie Netflix è miglior miniserie, show Apple miglior commedia

La serie medica che segna il ritorno in corsia di Noah Wyle e del gruppo di produttori dietro a ER-Medici in prima linea, The Pitt, ha vinto il premio più prestigioso alla 77/a edizione degli Emmy. È una sorpresa, perché supera la serie di fantascienza Severance che arrivava con 24 nomination. La serie uscirà in Italia il 24 settembre su Sky.

Stephen Graham è salito per la terza volta sul palco del Peacock Theatre di Los Angeles. Dopo quello per miglior protagonista e miglior sceneggiatura, è lui a ritirare anche il premio più prestigioso della serata per 'Adolescence', quello come migliore miniserie.

Stessa sorte, ma nella categoria di commedia, per Seth Rogen, che ha alzato la statuetta per 'the Studio', votata come miglior serie comica della passata stagione. Rogen ha già ritirato il riconoscimento come protagonista, sceneggiatore e regista della serie Apple Tv.

