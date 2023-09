The Loneliest dei Maneskin è il miglior videoclip italiano

È The Loneliest dei Maneskin ad aggiudicarsi il Premio Miglior Videoclip Italiano 2022-2023. Il riconoscimento, voluto da ImagInAction e istituito in collaborazione con Fimi, Afi e Pmi, verrà assegnato domani, mercoledì, al Teatro Comunale di Ferrara nell'ambito del Festival Internazionale del Videoclip. ImagInAction ha visionato oltre 1100 video musicali, un numero record per il nostro paese, pubblicati tra gennaio 2022 e giugno 2023. L'Academy del Festival - formata da giornalisti e critici musicali e presieduta dal direttore artistico, il regista Stefano Salvati - ha espresso la propria preferenza su 24 videoclip selezionati per la finale, ritenuti i migliori del periodo di riferimento: The Loneliest è stato decretato vincitore. Il video, scritto e diretto da Tommaso Ottomano, e recentemente premiato agli Mtv VMAs 2023, ha una forte componente dark dai riferimenti cinematografici tipici dello stile gotico. "L'atmosfera surreale e cupa di un'elegante e tetro funerale sotto la pioggia battente - spiega la motivazione - è perfetta nell'evidenziare le tinte malinconiche e struggenti della ballad dal sapore classic rock con cui la band torna al genere di alcuni fra i suoi più grandi successi". Questi i 24 videoclip finalisti: Achille Lauro "Fragole"; Annalisa "Mon Amour"; Ariete "Mare di Guai"; Blanco "L' isola delle rose"; Cesare Cremonini "La ragazza del futuro"; Ditonellapiaga "Chimica"; Ernia "Parafulmini"; Fabri Fibra, Colapesce & Dimartino "Propaganda"; Geolier "Money"; Ghali "Pare"; Gianmaria "Disco Dance" feat. Francesca Michielin; Giorgia "Senza confine"; Irama "Ovunque Sarai"; Laura Pausini "Scatola"; LDA "Se poi domani"; Maneskin "The Loneliest"; Marco Mengoni "Pazza Musica"; Negramaro, Elisa, Jovanotti "Diamanti"; Pinguini Tattici Nucleari "Giovani Wannabe"; Rose Villain "Lamette"; Sangiovanni "Farfalle"; Tananai "Tango"; Tedua "Intro La Divina Commedia"; Ultimo "Alba".