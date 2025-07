The Guardian, 'Israele ha lanciato bomba illegale su Gaza'

L'esercito israeliano ha utilizzato una bomba da 500 libbre (230 chilogrammi), "arma potente e indiscriminata che genera un'onda d'urto dirompente e sparpaglia schegge su un'ampia area", nell'attacco su un obiettivo in un affollato bar sulla spiaggia di Gaza. Lo rivela la versione online del The Guardian, in base "alle prove visionate". "Gli esperti di diritto internazionale - scrive il quotidiano britannico - hanno affermato che l'uso di tali munizioni è quasi certamente illegale e potrebbe costituire un crimine di guerra". I frammenti dell'ordigno trovati tra le rovine del caffè al-Baqa sono stati identificati dagli esperti di armamenti come parti di una bomba multiuso MK-82 di fabbricazione statunitense. "Il grande cratere lasciato dall'esplosione - prosegue il The Guardian, citando esperti di armamenti - è un'ulteriore prova dell'utilizzo di una bomba grande e potente come la MK-82". L'esercito israeliano ha dichiarato che "prima dell'attacco sono state prese misure per ridurre il rischio di danneggiare i civili". Nell'esplosione al bar sono rimasti uccisi tra i 24 e i 36 palestinesi e decine di altri sono rimasti feriti.