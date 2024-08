Thailandia: parlamento elegge premier figlia del tycoon Thaksin

Il parlamento della Thailandia ha eletto prima ministra Paetongtarn Shinawatra, figlia del controverso miliardario ed ex premier Thaksin Shinawatra, magnate delle telecomunicazioni ed ex patron del Manchester City. Lo ha constatato un giornalista dell'Afp presente in aula al momento del voto. La 37enne Paetongtarn diventa la più giovane capo di governo dalla fine della monarchia assoluta nel 1932 e la seconda donna a ricoprire la carica. E la sua elezione segna il ritorno al potere della "dinastia" Shiawatra per la terza volta, dopo il padre Thaksin (primo ministro dal 2001 al 2006) e la zia Yingluck (2011-2014), prima donna premier, entrambi rovesciati da colpi di stato militari sull'onda di proteste di massa. Il governo di Paetongtarn Shinawatra dovrà ora attendere l'approvazione formale del sovrano, re Vajiralongkorn, per entrare in funzione. Il voto parlamentare è stato reso necessario dopo che la Corte Costituzionale di Bangkok mercoledì ha destituito il premier Srettha Thavisin, accusato di aver nominato un ministro condannato dalla giustizia. La destituzione di Thavisin rappresenta l'ultimo capitolo della strisciante guerra fra i militari e l'establishment monarchico da una parte e il partito populista Pheu Thai, che fa capo alla famiglia Shinawatra, dall'altra. Degli altri 10 partiti che formano la maggioranza di governo, nessuno ha proposto un candidato alternativo alla figlia del controverso tycoon.