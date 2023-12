Thailandia, bus a 2 piani contro un albero: 14 morti e 32 feriti

Un autobus a due piani si è schiantato contro un albero nel sud della Thailandia, uccidendo almeno 14 persone e ferendone altre 32. Lo ha reso noto oggi la polizia. Il bus a lunga percorrenza stava viaggiando da Bangkok all'estremo sud del regno quando si è schiantato nella provincia costiera di Prachuap Khiri Khan. Le foto pubblicate dai media locali mostrano la parte anteriore dell'autobus divisa in due a causa della forza dello schianto, con l'albero ancora incastrato al centro. La causa dell'incidente non è stata confermata, ma la polizia sospetta che l'autista - che è rimasto gravemente ferito ma è sopravvissuto - potrebbe non aver dormito abbastanza. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la Tailandia ha uno dei tassi di incidenti stradali più alti al mondo, con circa 20.000 persone uccise ogni anno.