Tetti scoperchiati nel Milanese, tempesta d'acqua in Brianza

Forti piogge, accompagnate da raffiche di vento, stanno investendo buona parte della Lombardia in queste ore. Nel Milanese, a Buccinasco, fanno sapere i vigili del fuoco, si sono scoperchiati i tetti di più edifici, mentre il 118 segnala a Milano un intervento di soccorso a una persona colpita per strada in centro da un vaso caduto. Dalle 15:30 la linea ferroviaria Milano-Alessandria è bloccata fra Mortara e Parona Lomellina proprio per i danni causati dal maltempo. Una tempesta di pioggia, vento e fulmini si sta abbattendo in Brianza, nell'area tra Monza, Seregno e Rho. Il vento soffia fortissimo e già alcuni utenti stanno postando video e foto sui social. C'è preoccupazione a Milano per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro in seguito alle forti piogge che hanno colpito la città e che sono previste, oltre che oggi, anche domani pomeriggio, nella notte tra domenica e lunedì e nella stessa giornata di lunedì. "Le intense piogge previste preoccupano per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro" ha spiegato sulle sue pagine social l'assessore alla Sicurezza del Comune, Marco Granelli. ricordando ai cittadini che come stabilito dall'ordinanza sindacale vigente fino al 31 agosto, durante le allerte meteo c'è il divieto di frequentazione dei parchi e delle aree verdi.