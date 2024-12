Teste, donna travolta e uccisa ha cercato di fermare il Tir

Alzando le mani e sbracciando Rocio Espinoza Romero, la 34enne travolta e uccisa da un tir a Milano, avrebbe cercato di fermare l'autista che, poi, l'ha investita e trascinata per 13 metri. Lo ha messo a verbale un testimone oculare, come emerge dagli accertamenti della Polizia locale e della pm Paola Biondolillo che ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per omicidio stradale aggravato dalla fuga per Francesco Monteleone, che avrebbe detto: "non me ne sono accorto". Per gli inquirenti, però, ci sono più elementi che dimostrano il contrario, tra cui il fatto che poco dopo avrebbe chiamato il suo avvocato.