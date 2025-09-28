Domenica 28 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
Testa a testa in Moldavia, filo-russi in lieve vantaggio
28 set 2025
Testa a testa in Moldavia, filo-russi in lieve vantaggio

Primi risultati con il 9% delle schede scrutinate

Primi risultati con il 9% delle schede scrutinate

Primi risultati con il 9% delle schede scrutinate

E' testa a testa in Moldavia tra europeisti e filo-russi. Stando ai primi risultati, con il 10% delle schede scrutinate, il Blocco Patriottico guidato dall'ex presidente Igor Dodon, vicino al Cremlino, è in vantaggio con il 38% dei voti. Il partito europeista Azione e Solidarietà (Pas) della presidente Maia Sandu segue al 34%. Lo spoglio è appena cominciato e continuerà per tutta la serata, decisivi saranno anche i voti della diaspora, tradizionalmente orientati verso l'Europa.

© Riproduzione riservata

Russia