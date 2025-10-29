Martedì 28 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
29 ott 2025
Test balistico di Pyongyang prima della visita di Trump a Seul

'Importanti successi delle forze nucleari'

La Corea del Nord ha effettuato ieri un test missilistico terra-mare al largo della costa occidentale alla vigilia della visita del presidente americano Donald Trump in Corea del Sud. Lo riferiscono i media statali nordcoreani.

I missili hanno volato per più di due ore, ha riferito oggi l'agenzia di stampa ufficiale Kcna, che ha citato l'alto ufficiale militare di Pyongyang che ha supervisionato il test, Pak Jong Chon. Secondo Jong Chon, sono stati ottenuti "importanti successi" nello sviluppo delle "forze nucleari" del Nord come mezzo di deterrenza militare. Il leader nordcoreano Kim Jong Un, che solitamente supervisiona i lanci di missili più importanti, era assente.

