Terzo mandato: Ciriani sollecita proposta rapida, preferibile esame parlamentare

Il tema del terzo mandato è "complesso, l'elezione diretta quasi ovunque nel mondo prevede un limite temporale. La Lega soprattutto insiste per il terzo mandato e noi abbiamo detto che se c'è una proposta siamo disposti anche a discuterne. Una proposta però non è ancora arrivata, quando ci sarà la valuteremo ma attenzione perché il tempo sta per scadere: se c'è un'iniziativa deve essere presentata in tempi molto rapidi". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani nel corso del programma Start su skytg24, sottolineando come sia preferibile un "esame parlamentare normale" e non un decreto legge su questo tema.