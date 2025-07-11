Terzo caso di maturità senza esame orale in Veneto

Terzo caso in Veneto di uno studente che ha rifiutato di sottoporsi all'esame orale, ottenendo comunque il diploma per la somma dei crediti. E' successo - racconta Il Gazzettino - al liceo classico Canova di Treviso dove un diciottenne è passato all'esame con poco più di 60 su cento. La scelta del giovane trevigiano segue quelle di Gianmaria Favaretto, 19enne studente dello scientifico Fermi di Padova, e di Maddalena Bianchi, studentessa allo scientifico di Belluno.

Su queste vicende prende posizione oggi anche la rete degli Studenti Medi del veneto, che in una nota critica l'annuncio del ministro Valditara di voler introdurre la bocciatura in casi simili.