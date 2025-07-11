Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Guerra UcrainaMaria Cristina GalloMeteo weekend
Acquista il giornale
Ultima oraTerzo caso di maturità senza esame orale in Veneto
11 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Terzo caso di maturità senza esame orale in Veneto

Terzo caso di maturità senza esame orale in Veneto

Dopo Padova e Belluno 18enne a Treviso passa con poco più di 60

Dopo Padova e Belluno 18enne a Treviso passa con poco più di 60

Dopo Padova e Belluno 18enne a Treviso passa con poco più di 60

Terzo caso in Veneto di uno studente che ha rifiutato di sottoporsi all'esame orale, ottenendo comunque il diploma per la somma dei crediti. E' successo - racconta Il Gazzettino - al liceo classico Canova di Treviso dove un diciottenne è passato all'esame con poco più di 60 su cento. La scelta del giovane trevigiano segue quelle di Gianmaria Favaretto, 19enne studente dello scientifico Fermi di Padova, e di Maddalena Bianchi, studentessa allo scientifico di Belluno.

Su queste vicende prende posizione oggi anche la rete degli Studenti Medi del veneto, che in una nota critica l'annuncio del ministro Valditara di voler introdurre la bocciatura in casi simili.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Scuola