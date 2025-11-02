Domenica 2 Novembre 2025

Terzo aumento per Opec+, +137mila barili al giorno

Riunione degli 8 Paesi produttori

Riunione degli 8 Paesi produttori

Riunione degli 8 Paesi produttori

Un piccolo aumento già peraltro scontato dai mercati: l'Opec+ ha deciso oggi di aumentare la produzione di 137.000 barili. La decisione al rialzo, anche se contenuta, è la terza consecutiva.

L'obiettivo di Opec+, che raggruppa Algeria, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kazakistan, Oman e Russia, è di raggiungere una produzione giornaliera di 1,66 milioni di barili.

I due precedenti aumenti, annunciati in ottobre e in settembre, sono stati entrambi di 137mila barili al giorno.

"Alla luce di una prospettiva economica globale stabile e degli attuali sani fondamentali del mercato, come riflesso delle basse scorte di petrolio, - scrive l'organizzazione - gli otto Paesi partecipanti hanno deciso di attuare un adeguamento della produzione di 137 mila barili al giorno rispetto agli ulteriori 1,65 milioni di barili al giorno di aggiustamenti volontari annunciati nell'aprile 2023. Tale adeguamento sarà attuato nel dicembre 2025".

Gli otto Paesi hanno deciso di sospendere gli incrementi di produzione anche a gennaio, febbraio e marzo 2026.

