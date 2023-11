Terroristi uccidono ostaggio israeliana dell'Esercito

La israeliana Yehudit Weiss, presa in ostaggio da Hamas il 7 ottobre, ''e' stata uccisa dai terroristi''. Lo ha affermato il portavoce militare Daniel Hagari. Il suo cadavere, ha precisato, e' stato recuperato dai soldati ''in un edificio nell'area dell'ospedale Shifa'' di Gaza. Accanto c'erano le armi dei suoi custodi. I funerali della donna si svolgeranno in Israele. ''Nell'ospedale Shifa - ha aggiunto Hagari - abbiamo trovato un veicolo di Hamas che doveva partecipare all'attacco del 7 ottobre. Dentro c'erano mezzi di combattimento. Un veicolo di terroristi - ha ribadito - con armi, in un ospedale''.