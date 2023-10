Terrorismo: Ros, 'minacce serie ma non creare allarmismi'

Le minacce "vanno prese sempre molto seriamente, perché in passato si sono registrati casi di partecipazione ad attentati terroristici di soggetti entrati illegalmente in Italia. Non bisogna creare allarmismi, ma questi temi vanno affrontati con attenzione: abbiamo strutture di polizia efficienti che riescono a percepire il rischio e in quel caso si innalza il livello di attenzione". Lo ha detto Pasquale Angelosanto, comandante del Ros dei carabinieri, a margine della conferenza 'Sicurezza e Salute' nell'Aula Magna Agazio Menniti del San Camillo, a Roma.