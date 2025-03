Terremoto in Myanmar: oltre 1.000 morti e 2.300 feriti, distruzione a Mandalay

Il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito ieri il Myanmar è salito a oltre 1.000 morti e 2.300 feriti, rende noto la giunta del Paese asiatico. I soccorritori scavavano da ore tra le macerie degli edifici crollati, in una disperata ricerca di sopravvissuti.

Il sisma ha distrutto edifici, abbattuto ponti e piegato strade in ampie zone del Myanmar, con una massiccia distruzione a Mandalay, la seconda città più grande del Paese asiatico e che ospita oltre 1,7 milioni di persone. Almeno 1.002 persone sono rimaste uccise e quasi 2.400 ferite in Myanmar, ha affermato oggi la giunta al potere in una dichiarazione. Circa altre 10 vittime sono state confermate a Bangkok, in Thailandia.

Ma con le comunicazioni gravemente interrotte, la vera portata del disastro sta solo iniziando a emergere dall'isolato Stato governato dai militari e si prevede che il bilancio aumenterà in modo significativo.