Terremoto in Myanmar: Emergenza Sanitaria e Ospedali al Collasso

Dopo il terremoto si rischia un'emergenza sanitaria: gli ospedali, già poco attrezzati e con strumentazioni inadeguate, sono già al collasso e mancano farmaci. Inoltre per i soccorso tentare di raggiungere la zona dell'epicentro del sisma è difficile anche per la guerriglia. Chi proviene dalla Thailandia, una delle porte principali per raggiungere la zona, deve infatti attraversare un'area estremamente pericolosa.

Questo l'allarme lanciato da Angelo Conti dell'ong Medacross che opera in Myanmar. "Non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno porteremo farmaci e le nostre cliniche mobili al nord", aggiunge Conti.