Terremoto di magnitudo 7.1 in mare tra Antartide e Sudamerica

Giovedì 21 Agosto 2025

Giorgio Caccamo
Ultima oraTerremoto di magnitudo 7.1 in mare tra Antartide e Sudamerica
22 ago 2025
Epicentro nello Stretto di Drake, al momento nessun pericolo

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 è stata registrata alle 23:16 di ieri ora locale (le 4:16 in Italia) nello Stretto di Drake, il tratto oceanico tra l'Antartide e il Sudamerica. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a soli 5 km di profondità ed epicentro a circa 700 km dalla Terra del Fuoco. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Emessa ma subito revocata un'allerta tsunami.

Allerta MeteoTerremoto