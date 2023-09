Terremoto di magnitudo 5.8 in Nuova Zelanda, Isola del Sud

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 è stata registrata alle 9:14 ora locale (le 23:14 di ieri in Italia) in Nuova Zelanda, nell'Isola del Sud. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) italiano e del Servizio di Monitoraggio Geologico statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a nove chilometri di profondità ed epicentro non lontano da Ashburton, nella regione di Canterbury. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, ma al momento non si hanno notizie di particolari danni a persone o cose.