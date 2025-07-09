Terremoto di magnitudo 5.7 in Guatemala, due morti

Le autorità locali danno notizia di due morti in seguito a una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 registrata alle 15:41 di ieri ora locale (le 23:41 in Italia) nel sud del Guatemala. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a soli 9 km di profondità ed epicentro vicino San Vicente Pacaya nel dipartimento di Escuintla.

Una frana ha seppellito un veicolo che viaggiava su una strada a sudovest della capitale Città del Guatemala, ha dichiarato il direttore delle comunicazioni dell'Agenzia per la gestione dei disastri. In tutto sono state registrate tre forti scosse nella zona, avvertite anche nel vicino El Salvador. Il presidente guatemalteco Bernardo Arévalo ha sospeso le lezioni scolastiche per oggi e ha dichiarato un giorno di riposo in tre dipartimenti: quello centrale di Città del Guatemala, quello meridionale di Escuintla e quello sudoccidentale di Sacatepéquez.

L'America Centrale è frequentemente colpita da terremoti a causa della convergenza delle placche tettoniche dei Caraibi e del Cocos, nonché delle faglie geologiche locali.