Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaGuerra UcrainaManovra 2026Nobel per la PaceSciopero 10 ottobre Roma
Acquista il giornale
Ultima oraTerremoto di magnitudo 5.7 in Guatemala, due morti
9 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Terremoto di magnitudo 5.7 in Guatemala, due morti

Terremoto di magnitudo 5.7 in Guatemala, due morti

Tre forti scosse nel sud del Paese, le vittime sotto una frana

Tre forti scosse nel sud del Paese, le vittime sotto una frana

Tre forti scosse nel sud del Paese, le vittime sotto una frana

Le autorità locali danno notizia di due morti in seguito a una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 registrata alle 15:41 di ieri ora locale (le 23:41 in Italia) nel sud del Guatemala. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a soli 9 km di profondità ed epicentro vicino San Vicente Pacaya nel dipartimento di Escuintla.

Una frana ha seppellito un veicolo che viaggiava su una strada a sudovest della capitale Città del Guatemala, ha dichiarato il direttore delle comunicazioni dell'Agenzia per la gestione dei disastri. In tutto sono state registrate tre forti scosse nella zona, avvertite anche nel vicino El Salvador. Il presidente guatemalteco Bernardo Arévalo ha sospeso le lezioni scolastiche per oggi e ha dichiarato un giorno di riposo in tre dipartimenti: quello centrale di Città del Guatemala, quello meridionale di Escuintla e quello sudoccidentale di Sacatepéquez.

L'America Centrale è frequentemente colpita da terremoti a causa della convergenza delle placche tettoniche dei Caraibi e del Cocos, nonché delle faglie geologiche locali.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

FranaTerremoto