Terremoto di magnitudo 3.9 ai Campi Flegrei avvertito anche a Napoli

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 15.30: la localizzione, secondo Ingv, è ai Campi Flegrei ma è stata avvertita anche a Napoli e in alcuni comuni della provincia. Tanta la paura dei cittadini che hanno avvertito un boato; in tanti sono scesi in strada.

"Siamo in strada con volontari e polizia municipale per verificare eventuali danni. Siamo in contatto con l'Osservatorio Vesuviano", scrive su Facebook il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. "Ho attivato il Centro Operativo Comunale a Monterusciello presso la Protezione Civile. In molti siete in strada - sottolinea - Per eventuali segnalazioni fermate i volontari o contattate la Protezione Civile al numero 08118894400 o la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 0818551891".