Terremoto devastante in Birmania: scossa di 7.7 con epicentro vicino a Saigang

Una scossa di terremoto 7.7 ha colpito la Birmania, con epicentro a 16 km a nord-ovest di Saigang, nel centro del Paese. Lo rileva l'istituto geosismico statunitense, Usgs. La scossa è stata avvertita con forza anche a Bangkok, capitale della Thailandia, e nella Cina sud occidentale.

Il sisma birmano ha avuto origine a 10 km di profondità alle 14.20, ora locale, le 7.50 italiane, precisa l'Usgs. Non c'è ancora notizia di vittime ma i danni sono ingenti, anche ai templi storici.

Fonti giornalistiche Afp a Naypyidaw, capitale della Birmania, hanno detto che le strade sono state piegate dalla forza tellurica e molti edifici hanno subito forti danni.

Il sisma è stato avvertito in modo netto anche nella provincia cinese dello Yunnan, al confine con la Birmania, in base a quanto riferito dal network statale Cctv. I feriti stanno accumulandosi "in massa" dentro e fuori dal principale ospedale di Naypyidaw, la capitale della Birmania. Lo ha dichiarato un funzionario dell'ospedale, che ha detto che tantissimi feriti sono stati curati fuori dal pronto soccorso da 1.000 posti letto. "Alcuni si contorcevano dal dolore, altri giacevano immobili mentre i parenti cercavano di confortarli", ha raccontato il funzionario birmano.

I terremoti sono relativamente comuni in Birmania, dove passa la faglia di Sagaing in direzione nord-sud attraverso il centro del Paese, secondo l'Usgs. Un potente terremoto di magnitudo 6.8 nell'antica capitale Bagan, nel centro del Paese, nel 2016 ha ucciso 3 persone, facendo crollare le guglie e le mura di molti templi antichi.