Sabato 13 Settembre 2025

Kirk, brutto clima anche in Italia

Bruno Vespa
Kirk, brutto clima anche in Italia
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scudo NatoTyler RobinsonKiller Charlie KirkMondiali atletica 2025Audizioni X Factor
Acquista il giornale
Ultima oraTerremoto al largo della Kamchatka, revocato allerta tsunami
13 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Terremoto al largo della Kamchatka, revocato allerta tsunami

Terremoto al largo della Kamchatka, revocato allerta tsunami

Era stato diffuso dopo un terremoto del 7.4

Era stato diffuso dopo un terremoto del 7.4

Era stato diffuso dopo un terremoto del 7.4

Il Pacific tsunami warning center ha revocato l'allarme tsunami diffuso dopo un terremoto di magnitudo 7,4 avvenuto al largo della Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo.

L'Usgs ha affermato che il sisma ha colpito 111 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, capoluogo della regione della Kamchatka, a una profondità di 39,5 chilometri.

A luglio, uno dei terremoti più forti mai registrati ha colpito la penisola di Kamchatka, innescando tsunami alti fino a quattro metri attraverso il Pacifico e provocando evacuazioni dalle Hawaii al Giappone.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Terremoto